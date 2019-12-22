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17:23 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    بعد ساعات من تصريحات أردوغان... نتنياهو يجري اتصالات لعقد قمة ثلاثية خاصة بالمتوسط

    © REUTERS / POOL
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    يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتخاذ خطوة خطيرة بشأن التوتر الواقع مع تركيا.

    وأوضحت وكالة "قدس نت"، مساء اليوم، الأحد، أن نتنياهو يجري اتصالات مع كل من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، لعقد قمة ثلاثية بهدف الاتفاق على إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي بين الدول الثلاث.

    فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي
    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    تركيا بانتظار دعوة من السراج لـ"اتخاذ الخطوات المقبلة"
    وقالت مصادر إسرائيلية إن الاتصالات بين نتنياهو والمسؤولين في قبرص واليونان تجري بشكل مكثف، مشيرة إلى إمكانية انضمام ومشاركة مصر في القمة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية اليوناني سيتوجه إلى القاهرة قريبا لمناقشة القضية مع المسؤولين المصريين.

    وذكرت المصادر أن نتنياهو سيناقش الأمر مع نظيره اليوناني في أثينا، الشهر المقبل.

    وتأتي هذه الخطوة وسط التوترات الحاصلة بين إسرائيل وتركيا، بسبب التنقيب عن الغاز، حيث قامت سفن بحرية تركية مؤخرا بطرد سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تبحر بالقرب من قبرص.

    وحذر مسؤولون أتراك بأن أنقرة لن تسمح لإسرائيل بنقل خط أنابيب للغاز من خزانات الغاز الطبيعي إلى قبرص واليونان.

    وكانت تركيا وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقا مع ليبيا لرسم الحدود البحرية بينهما، والتي تحدد المنطقة الاقتصادية البحرية لتركيا، حيث سيتم تمرير خط الأنابيب نفسه بين إسرائيل وأوروبا.

    ونقلت الوكالة على لسان المصادر الإسرائيلية أن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا تنتهك المياه الاقتصادية الدولية لليونان ومصر، وتمنع في الواقع إمكانية إسرائيل من مد خط أنابيب للغاز لأنه يمر عبر المنطقة التركية.

    وفي عام 2017 وقعت إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب غاز يمر عبر أراضيها.

    وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا توترا منذ عام 2009، بعد اتخاذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواقف متشددة ضد السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

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    الكلمات الدلالية:
    البحر المتوسط, الغاز الطبيعي, أردوغان, نتنياهو, ليبيا, تركيا
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