السعودية تشهد الخميس المقبل ظاهرة لم تحدث منذ نصف قرن

تشهد المملكة العربية السعودية، الخميس المقبل، ظاهرة لم تحدث منذ ما يقرب نصف قرن.

وأشار الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، إلى أن المقيمين في المملكة سيشاهدون كسوفين حلقيين بينهما فقط 6 أشهر، الأول لم يحدث منذ 97 سنة، وسيكون الخميس 26 ديسمبر شرق السعودية، بينما الآخر سيحدث في 21 يونيو/ حزيران 2020 أقصى جنوبي السعودية، والذي أكد أنه "أعظم ظلمة من الأول، وهو آخر كسوف حلقي سيشاهده السعوديون الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فما فوق"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ولفت "المسند" عن الظاهرة الفلكية المرتقبة، إلى أن الكسوف الحلقي لن يشاهد في جميع دول الخليج، بل هو محدود في شريط جغرافي ضيق من شرقي جزيرة العرب، وبعرض يقدر بنحو 160 كيلومترا، وستبلغ مدة الكسوف الحلقي هناك نحو دقيقتين و55 ثانية فقط، وذلك لمن يكون في منتصف خط الكسوف الحلقي، أما بقية دول جزيرة العرب كما الشرق الأوسط، فسيشاهدون كسوفا جزئيا بعيد شروق الشمس بنسب تختلف حسب الموضع الجغرافي".

وأضاف الأكاديمي السعودي المتخصص في علوم المناخ، أن "حركة ظل القمر على الأرض تكون من الغرب باتجاه الشرق بسبب دوران القمر حول الأرض، وعليه سيبدأ الكسوف من بحر العرب، وينتهي غرب المحيط الهادئ".