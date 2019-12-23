مقتل 5 مدنيين وإصابة 15 بانفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة

قٌتل خمسة مدنيين على الأقل، وأصيب 15 آخرون بجروح، إثر انفجار سيارة مفخخة، اليوم الاثنين، في ريف الرقة الشمالي في سوريا.

دمشق – سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء السورية أن "عربة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة انفجرت بعد ظهر اليوم في الشارع الرئيس لبلدة سلوك بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ما أدى لاستشهاد 5 مدنيين وجرح 15 آخرين ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وأشارت الوكالة إلى أن "الانفجار أسفر لاحقا عن انهيار 3 منازل في محيطه".

وتسيطر قوات تركية على مدينة سلوك في ريف الرقة منذ 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واتهمت وزارة الدفاع التركية حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب الكردية بالوقوف وراء الانفجار، وقالت في بيان إن الانفجار أسفر عن مقتل 8 أشخاص.