رئيس الحكومة التونسية المكلف: سنشكل حكومة كفاءات وطنية

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي بقصر الضيافة في قرطاج، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستكون مستقلة عن كل الأحزاب السياسية.يأتي ذلك بعد فشل، رئيس الحكومة الجديد، في تشكيل حكومة ائتلافية.وأعرب الحبيب الجملي، عن أمله في أن تلبي الحكومة المقبلة ، تطلعات الشعب التونسي في هذا الظرف، الذي تمر به البلاد.ولفت إلى أن طول مدة المشاورات دون التوصل إلي أي اتفاق بين مختلف الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 6 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأسقطت اجتماعات المكاتب السياسية، لأحزاب "حركة النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس"، التي انعقدت، أمس الأحد، جميع التوقعات بانفراج أزمة المشاورات حول تشكيل حكومة ائتلافية، بعد إعلان أحزاب الصف الثوري فيها عدم مشاركتها في تشكيل الحكومة القادمة، التي لم يعد ثابتا في حزامها السياسي سوى حركة النهضة صاحبة التمثيل الأعلى في البرلمان.