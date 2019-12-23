بسبب سؤال عن سلمان العودة... التحقيق مع معلم في السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنها فتحت تحقيقا في أسئلة امتحان معلم موجهة إلى الطلاب حول شخصية الداعية المسجون في المملكة سلمان العودة.

قالت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، اليوم الإثنين، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي في مدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنيا من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق في الموضوع حالا".

إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر احد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه #وزير_التعليم بالتحقيق بالموضوع حالاً، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم. — ابتسام الشهري (@spokesp_moe) December 23, 2019

​وأضافت بأن "الوزير حمد آل الشيخ وجه أيضا برفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم".

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حلال الأيام الماضية صورة لما قالوا إنها ورقة لامتحان لمدرسة من "المدارس العربية الأهلية" في الرياض، ومعنونة بـ"أوراق عمل" للصف الثالث المتوسط، بنين.

#سلمان_العودة

مدرسة تخصص ورقة كاملة عنها في اختبار المرحلة المتوسطة!!.

هذا تجاوز خطير وجه وزير التعليم بالتحقيق فيه مايعني اننا أمام اختراقات جديدة في المدارس!!. pic.twitter.com/6dEnzsZUSy — نايف عبدالرحمن العتيبي (@Nayef_Alotibi) December 23, 2019

​وفي الورقة المتداولة شرح عن حياة العودة ونشأته ومؤلفاته، وفي نهاية الورقة، طُرحت أسئلة على الطلاب حول شخصية العودة وأهم أعماله وشهاداته العلمية التي حصل عليها.

واعتُقل العودة في أيلول/سبتمبر من العام 2017، مع دعاة آخرين وكتاب ونشطاء تم توقيفهم، في اتهامات بالقضية المعروفة باسم "الخلية الاستخبارية" التي يتهم أفرادها بممارسة أعمال تهدد أمن المملكة.