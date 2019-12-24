مصدر: الجيش اليمني يسقط طائرات مسيرة لـ"أنصار الله" في محافظة أبين

تمكن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، فجر اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرتين مُسيرتين، يعتقد أنهما تابعتين لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، أن المضادات الأرضية للواء الأماجد المتمركز في منطقة المنياسة شرق مديرية لودر شمال شرقي أبين، أسقطت طائرتين مُسيرتين مُفخختين أثناء تحليقهما في سماء معسكر اللواء.

وأوضح أنه تم إسقاط الطائرتين خلال محاولتهما الاقتراب من عنابر ومخيمات اللواء حديث النشأة، بغرض استهدافها.

وأشار إلى أن محاولة استهداف اللواء، تأتي بعد يومين من تنفيذ قواته عرضاً عسكرياً، أظهر الجاهزية لخوض معارك مع جماعة "أنصار الله"، بغرض استعادة مناطق حدودية بين محافظتي أبين والبيضاء.

ولم يصدر أي تعليق عن جماعة "أنصار الله" بشأن العملية.

وكان الجيش اليمني أنشأ في يونيو الماضي، بدعم من القوات السعودية، لواء الأماجد الذي يقوده العميد السلفي صالح الشاجري ويضم نحو 6 آلاف مقاتل، لاستعادة مديرية مكيراس من قبضة جماعة "أنصار الله"، والتي تتبع إداريا محافظة البيضاء وسط اليمن، وتطل على مناطق واسعة في محافظة أبين.