"براني اللي كلنا باحتكامه"... أول تعليق من سعود القحطاني بعد تبرئته من مقتل خاشقجي‎

تداول نشطاء سعوديون مساء أمس الإثنين، قصيدة شعرية قالوا إن "المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، أنشدها بعد أن تمت تبرئته في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

ونشرت القصيدة تحت عنوان "براني اللي كلنا باحتكامه".

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية في السعودية، أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 مدانين لمدد إجمالها 24 عاما.

وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، إنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، لكن لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه رفقة اللواء أحمد عسيري، والقنصل العام في تركيا محمد العتيبي.