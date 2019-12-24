الاتحاد الأوروبي يطالب وزير الداخلية العراقي بإنهاء العنف

طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين.

وقالت البعثة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طالبوا في اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، بالعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين".

اجتمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي اليوم مع وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري: طالبنا بقوة لإنهاء العنف ضد المتظاهرين والعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين. @jbbolvin pic.twitter.com/AoeUSxBKaW — EU in Iraq 🇪🇺🇮🇶 (@EUinIraq) December 23, 2019

وتتواصل الاحتجاجات في المدن العراقية، رفضا لكل مرشحي الأحزاب لمنصب رئاسة الحكومة، بعد تأكيد ترشح وزير التعليم قصي السهيل للمنصب ذاته.

وتراوح الأزمة السياسية في العراق مكانها مع إعلان مجلس النواب تأجيل جلسته المخصصة لمناقشة قانون الانتخاب الجديد وتسمية رئيس لمجلس الوزراء، وسط تخوف من عودة العنف، نتيجة إصرار بعد المكونات السياسية على تسمية قصي السهيل لرئاسة الحكومة.