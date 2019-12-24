مسؤول تركي: أنقرة تتعهد بمتابعة قضية قتل خاشقجي

قال مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول، إن أنقرة تتعهد بمتابعة قضية قتل خاشقجي إلى أبعد مدى.

وأشار المسؤول التركي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن تركيا تتعهد بمتابعة قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بغض النظر عن المدى الذي ستصل إليه.

وأصدرت السلطات السعودية، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي.

وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان ومؤتمر صحفي، إن التحقيقات أثبتت أن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم يتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ولم يعثر على جثته حتى الآن.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قد قال إن قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي "مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره".

وكتب ألطون، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "إن تركيا سوف تواصل جهودها من أجل كشف جميع تفاصيل مقتل خاشقجي".

وأضاف: "قرار القضاء السعودي بشأن مقتل خاشقجي والإدعاء بأن حفنة من مسؤولي الاستخبارات ارتكبوا هذه الجريمة هو مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره".

ووصف ألطون، قرار القضاء السعودي، الذي جاء بعد شهور من جلسات الاستماع السرية حول اغتيال خاشقجي، بـ"الفضيحة"، وبأنه "منح حصانة للأشخاص الذين أرسلوا عصابة القتل إلى اسطنبول على متن طائرة خاصة، وقاموا باغتيال خاشقجي وإخفاء جثته".

يتبع...