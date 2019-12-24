متحدث الرئاسة التركية: روسيا ستبذل جهودها لوقف الهجمات في إدلب خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن أنقرة طلبت من موسكو العمل على وقف إطلاق النار في إدلب السورية.

أنطاكيا - سبوتنيك. وأشار كالين إلى أن روسيا أكدت للوفد التركي الذي زار موسكو مؤخرا، أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب.

وقال كالين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "تركيا طلبت من روسيا وقف إطلاق النار في إدلب"، مضيفا "روسيا أكدت للوفد التركي أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب خلال 24 ساعة".

وتابع كالين:

إن مشكلة إدلب ليست مشكلة تركيا فقط، بل مشكلة المجتمع الدولي أيضا.

وفي سياق متصل، طالبت أنقرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية، إذا اقتضت الحاجة.

وقال إبراهيم كالين "على حفتر وقف هجماته، وإلا سيتصاعد الوضع في مناطق مختلفة في ليبيا"، متابعا "سنواصل دعمنا لحكومة الوفاق الوطني الليبية".

وأضاف كالين "قد نحتاج لإصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وفقا للحاجة".