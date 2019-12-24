روسيا ترصد 55 خرقا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية - التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 55 خرقاً لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 47 خرقاً.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في النشرة اليومية لوزارة الدفاع "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 55 خرقاً لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات: إدلب – 21، اللاذقية – 16، حماة - 12، حلب – 6. بينما رصد الجانب التركي 47 خرقاً، وذلك في محافظات: إدلب – 20، اللاذقية – 19، حلب – 6، حماة – 2".

وذكرت النشرة أن المركز الروسي للمصالحة لم ينفذ أية عمليات إنسانية خلال الـ24 ساعة الماضية.