مقتل شرطي وإصابة اثنين بهجوم لـ"داعش" على حقول للنفط في كركوك شمالي العراق

قتل شرطي عراقي، وأصيب اثنين من زملائه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر هجوم مسلح شنه عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، على حقول نفطية في محافظة كركوك، شمالي العراق.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، مقتل أحد منتسبي شرطة الطاقة من فوج حماية غاز الشمال، وجرح اثنين آخرين بعد تعرضهم لنيران مباشرة من عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في حقول خبازفي محافظة كركوك.

وأكدت الخلية، أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي.

وتعتبر محافظة كركوك، المتنازع عليها دستوريا بين المركز، وإقليم كردستان، من أغنى مدن العراق، بالنفط.

وقتل جنديين اثنين من الجيش العراقي، وأصيب ضابط بجروح، يوم أمس، إثر اعتداء إرهابي بواسطة سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق في قضاء القائم غربي البلاد، بمحاذاة الحدود مع سوريا.

وشهد العراق، في الآونة الأخيرة، هجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية، والحشد الشعبي، في مناطق متفرقة، شمالي العاصمة بغداد، منها تعرض عناصر من تنظيم "داعش" لنقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل، شمالي محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، الأحد الماضي، 22 ديسمبر، ما أسفر عن مقتل أربعة من الشرطة، وإصابة ضابط بإنفجار عبوة ناسفة في بيجي.

كما نفذ "داعش" الإرهابي، هجومين انتحاريين، الأسبوع الماضي، واستهدف بهما، اللواء 313 التابع للحشد الشعبي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، شمال البلاد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.