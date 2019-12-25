استثمارات بقيمة 155 مليون دولار للتنقيب عن النفط المصري

أطلقت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء، تصريحا قالت فيه أن الوزير طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، وقع أربعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، باستثمارات لا تقل عن 155 مليون دولار، وتنطوي على منح توقيع بنحو 10.5 مليون دولار وتشمل حفر 30 بئرا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقات جرى إبرامها مع كل من الهيئة العامة للبترول وشركة "أيوك" لامتيازين في الصحراء الغربية، ومع الهيئة وشركة "ميرلون الفيوم" بشأن امتياز في وادي النيل، ومع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركتي "باسيفيك" و"زد.إن.بي" بشأن امتياز في خليج السويس.

وجاء ذلك بعد مشاركته كممثل لمصر في الاجتماع الـ 103 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الذي عقد أعماله في الكويت، برئاسة محمد بن خليفة وزير النفط البحريني، وبمشاركة وزراء البترول والطاقة ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة، والأمين العام للمنظمة عباس على نقي.