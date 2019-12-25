أرامكو: الاتفاق بين الرياض والكويت أظهر أن الوقت الحالي هو المناسب لاستئناف الإنتاج بالمنطقة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أن الاتفاق حول المنطقة المقسومة بين الرياض والكويت أظهر توصل الطرفين إلى توافق بأن الوقت الحالي هو المناسب لاستئناف الإنتاج بالمنطقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أمين بن حسن الناصر، "أن الجانبين السعودي والكويتي سيعملان لضمان استئناف الإنتاج (من المنطقة المقسومة) في أقرب فرصة."، وفق وكالة "رويترز".

وهذا أعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، أن بلاده والمملكة العربية السعودية يمكن أن يتوصلا لاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة، لتجديد إنتاج النفط في الحقول المشتركة بينهما في المنطقة المقسومة.

هذا التصريح جاء على لسان الفاضل خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الدول العربية المصدرة للنفط، في العاصمة الكويت، وعلى أن هناك توافق داوفقا دائما بين الكويت والمملكة فيما يخص هذه المنطقة.

وكان الإنتاج قد توقف في حقلي الوفرة والخفجي عام 2014، كرد فعل من الكويت على تجديد المملكة العربية السعودية لعقد بينها وبين شركة "شيفورد" العاملة في حقل الخفجي، فيما كانت تنتظر الكويت أن يكون هناك تجديد جماعي للحقول، وذلك وفق ما صرح به لوكالة "سبوتنيك" كل من الخبير الاقتصادي والنفطي السعودي محمد سرور الصبان والخبير الاقتصادي من الكويت أشرف فؤاد تناغو.