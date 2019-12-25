مسؤول: القوات التركية موجودة في ليبيا منذ أشهر والاتفاقات الحالية هدفها إضفاء الشرعية

صرح مبعوث رئيس الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، عارف علي نايد، المرشح سابقًا لرئاسة البلاد، لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات التركية موجودة في ليبيا منذ عدة أشهر.

اعتبر مبعوث رئيس الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك" أن الاتفاقيات الموقعة بين حكومة طرابلس وتركيا ضرورية فقط لإضفاء الشرعية على هذا الوجود.

وقال المسؤول الليبي "هذه القوات (التركية) كانت موجودة منذ عدة أشهر ، وهناك طائرات تركية بدون طيار. وخبراء أتراك، والقوات الخاصة التركية، وخبراء الاتصالات، والقناصة الأتراك كانوا على الأرض لعدة أشهر، حتى قبل هذه الاتفاقات. وهذه الاتفاقات مطلوبة الآن لمجرد إضفاء الشرعية على وجود القوات التركية أو حتى الحصول على المزيد من القوات ".

وتعليقًا على تركيبة القوات التركية، قال نايد إن "القوات الخاصة التركية والإسلاميين، بدعم من أنقرة، موجودون في ليبيا".

وكان البرلمان التركي قد صادق على مذكرة تعاون عسكري أبرمت مع الحكومة في طرابلس يوم السبت الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا إذا أرسلت حكومة الوفاق لتركيا مثل هذا الطلب.

وقال الرئيس التركي، إن حدود بلاده البحرية مع ليبيا واضحة، مشددا على أن اليونان ليس لها الحق في الحديث عن هذا الموضوع.

وتابع الرئيس التركي الذي زار تونس بشكل مفاجئ اليوم "تركيا لا تتواجد في مكان من دون دعوة، وإذا وجهت إلينا دعوة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا فمن الممكن أن نستجيب"، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، تابعته "سبوتنيك".