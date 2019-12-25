بسبب وفاة طالبين… محكمة كويتية تقضي بسجن ضباط ثلاث سنوات‎

قضت محكمة الجنح الكويتية، اليوم الأربعاء، بسجن ثلاثة ضباط لمدة ثلاث سنوات مع وقف النفاذ، بتهمة التسبب في وفاة طالبين.

أفاد الموقع الإلكتروني "الآن"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن محكمة الجنح الكويتية قضت بسجن ثلاثة من ضباط كلية "علي الصباح" العسكرية، لمدة ثلاث سنوات مع وقف النفاذ، مقابل كفالة مالية بقيمة 3000 دينار، (نحو عشرة آلاف دولار)، على خلفية قضية وفاة الطلبة الضباط هديب السوارج وفالح العازمي، قبل عام وأربعة أشهر.

وذكر الموقع الإلكتروني أن المحكمة قررت تغريم اثنين من المتهمين مئتي دينار (660 دولار)، وبراءة عسكري من قضية وفاة الطلبة بالخطأ، واستعمال القسوة وإحداث إصابة.

ويشار إلى أن الضابطين، السوارج والعازمي، توفيا في شهر أغسطس/ آب 2018، بعد تعرضهما لإجهاد بدني، وقضائهما وقتا طويلا تحت أشعة الشمس أثناء التدريب، ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين وزارة الدفاع والصحة للتحقيق بوفاتهما.

ويذكر أن الكويت شهدت خلال العام الماضي 4 حالات وفاة لطلبة ضباط، في وقت تم التحقيق فيها من الجهات المختصة، في وقت تداولت أنباء عن وجود حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي وقسوة التدريب.