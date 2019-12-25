مصر... سقوط عصابة تزوير عقود عمل في الخليج

تمكنت السلطات المصرية من القبض على تشكيل عصابي ينصب على المواطنين، ويقوم بتزوير عقود عمل في الخليج.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر ضبط تشكيل إجرامي تخصص أعضاؤه في انتحال صفة بعض من الوظائف العامة في الدولة، منها هيئة الرقابة الإدارية وهيئه قضايا الدولة.

وكشفت الرقابة الإدارية، بحسب موقع صحيفة "أخبار اليوم"، أن التشكيل الإجرامي حاول استغلال انتحال هذه الصفات ليتمكن من إصباغ صفة رسمية لهم لتيسير أعمال النصب، وذلك من خلال تزوير عقود تعيين للمواطنين المتعاملين معهم منسوب صدورها لجهات رسمية وحكومية في بعض من الدول العربية ومنها الكويت والإمارات.

وأشارت إلى أنه جاري العرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم قانونا.