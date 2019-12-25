الرئيس التونسي يرد على أردوغان: لم تشم رائحة الدخان وإنما زيت الزيتون التونسي (فيديو)

شهد المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حدثا طريفا ومزاحا بين الرئيسين.

فخلال المؤتمر قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "الآن بدأت أشم رائحة الدخان، ويبدو أن هناك مدخنين في تونس، وأنا أطالب في كثير من المناسبات بأن يكف الناس عن التدخين".

فرد الرئيس التونسي على ما قاله أردوغان بطريقة دبلوماسية مؤكدا أن ما وصل إلى أنف أردوغان "لعله رائحة الغداء، أو رائحة زيت الزيتون من مطبخ تونسي خالص".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد بحث مع نظيره التونسي قيس سعيد، سبل وقف إطلاق النار والاشتباكات في ليبيا.