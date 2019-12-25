أثناء زيارة نتنياهو… إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، مساء اليوم، الأربعاء، أثناء زيارة رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أنه أثناء زيارة نتنياهو لمستوطنة أشكلون، سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنة نفسها وفي مستوطنات أخرى داخل منطقة غلاف غزة.

בזמן ביקור נתניהו באשקלון: צבע אדום בעיר וביישובים נוספים בדרוםhttps://t.co/9AWa4VkBIL



צילום: רויטרס pic.twitter.com/dbUdmGiycQ — ynet עדכוני (@ynetalerts) December 25, 2019

وأوضحت الصحيفة في خبرها المختصر أن صافرات الإنذار دوت خلال زيارة نتنياهو لمقر انتخابي لحزبه الحاكم "الليكود"، وبأن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" نجحت في التصدي للصواريخ أو القذائف التي أطلقت من قطاع غزة، وذلك دون وقوع إصابات تذكر.

#عاجل متابعة للتقارير عن تفعيل إنذار في منطقة الجنوب رُصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 25, 2019

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، مساء اليوم الأربعاء "متابعة للتقارير عن تفعيل إنذار في منطقة الجنوب رُصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي".