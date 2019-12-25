تعليقا على لحظة هروب نتنياهو… ليبرمان: الردع الإسرائيلي ينهار

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إن لحظة هروب نتنياهو تعني انهيار الردع الإسرائيلي.

جاءت تصريحات أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع السابق، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، مساء اليوم الأربعاء، تعليقا على لحظة هروب بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، أثناء زيارة لمقر انتخابي لحزبه الحاكم "الليكود"، في مستوطنة أشكلون، بعد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

זו הפעם השנייה השנה שפעילי טרור ברצועה משפילים את מדינת ישראל, וראש הממשלה שוב מורד מהבמה ונמלט למרחב מוגן. בינתיים הוא ממשיך לקדם את ה"הסדרה" מול החמאס, שהיא בפועל כניעה לטרור. נתניהו, שעוד ב-2009 הבטיח שכאשר הוא ייבחר ימוטט את שלטון החמאס, בינתיים ממוטט את ההרתעה הישראלית. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) December 25, 2019

وقال ليبرمان "إن لحظة هروب نتنياهو ولجوئه إلى مكان محصن، هي المرة الثانية خلال عام واحد، وهو خضوع للإرهاب ما يؤثر بدوره على أمن إسرائيل".

وتابع رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، قائلا:

إن لحظة هروب رئيس الوزراء أمام حماس تعني الخضوع للإرهاب، وتآكل قوة الردع الإسرائيلية، ما يعني مواصلته الترويج لحكم حماس، الذي وعد في عام 2009 بالقضاء عليه.

תיעוד: ראש הממשלה @netanyahu פונה מהבמה עקב אזעקת צבע אדום שנשמעה במהלך כנס הפעילים בעיר אשקלון. כששב לאחר כמה דקות, אמר: "ההוא שירה בפעם הקודמת לא איתנו. מי שירה עכשיו - שיארוז את החפצים" @OrHeller pic.twitter.com/vncMlkGPlQ — חדשות 13 (@newsisrael13) December 25, 2019

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نشرت لقطات فيديو لرئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، لحظة هروبه بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة بغلاف غزة كان يزورها.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الأربعاء، مقطع فيديو لنتنياهو أثناء لحظة هروبه خلال تجمع انتخابي لحزبه الحاكم "الليكود" بمستوطنة أشكلون، ضمن منطقة غلاف غزة، وتحديدا شمال قطاع غزة، على ساحل البحر المتوسط.

האזעקות בעוטף עזה ואשקלון: האזעקות נשמעו במהלך ביקור של ראש הממשלה נתניהו בכנס בחירות באשקלון. הוא פונה למרחב מוגן

הדיווח של @Itsik_zuarets מתוך #חדשותהערב pic.twitter.com/v6TM27FAUE — כאן חדשות (@kann_news) December 25, 2019

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أنه أثناء زيارة نتنياهو لمستوطنة أشكلون، سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنة نفسها وفي مستوطنات أخرى داخل منطقة غلاف غزة.