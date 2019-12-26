الكرملين: تدخل دول أخرى في ليبيا لن يساعد على حل النزاع

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملن أن موسكو تعتقد أن تدخل ثالثة دول في الوضع الأوضاع الراهنة في ليبيا لن يساعد في حل النزاع، لكنه سيكون مرحبا بأي محاولات للمساعدة في حل.

وقال بيسكوف "بالنسبة للوضع في ليبيا ، فإنه بالتأكيد يثير قلقًا، لقد كررنا موقف روسيا مرارًا وتكرارًا، روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سريعة للنزاع في ليبيا، وإيقاف سفك الدماء هناك، نعتقد أن تدخل بلدان ثالثة في الوضع من غير المرجح له أن يساهم في التسوية، لكن أي محاولات من جانب بلدان ثالثة لحل المشكلة ومساعدة أطراف النزاع فهي مرحب بها".

وأضاف "بالتأكيد الوضع في ليبيا يثير قلقًا مشتركًا، لقد كررنا موقف روسيا مرارًا وتكرارًا، روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية مبكرة للنزاع في ليبيا، وإيقاف سفك الدماء هناك، ونعتقد أن أي تدخل ثالث من غير المرجح أن تساهم البلدان في هذا الوضع في التسوية، لكن أي محاولات من جانب بلدان أخرى لحل المشكلة مباشرة ومساعدة أطراف النزاع على الوصول إلى حل هي في موضع ترحيب دائمًا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع مع رئيس حكومة الوفاق الوطنية في ليبيا فايز سراج مذكرات تعاون في المجال العسكري والتفاهم المتبادل بشأن المناطق البحرية في 5 كانون الأول/ديسمبر، وصدق البرلمان التركي على مذكرة التعاون في المناطق البحرية، ووصفت اليونان ومصر ومجلس النواب (البرلمان) المنعقد في شرق ليبيا المذكرات التركية الليبية بأنها غير شرعية وغير صالحة.