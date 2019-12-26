الهجرة العراقية تعلن حصيلة العائدين من تركيا وسوريا في 2019

أعلنت وزارة وزارة الهجرة العراقية، أن حوالي أربعة آلاف لاجئ عراقي، عادوا من سوريا وتركيا، إلى البلاد خلال العام الحالي.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة، أصغر دوسة، إن "الوزارة أعادت 3905 عراقيين من الموجودين في سوريا وتركيا".

وأضاف: "كانت العودة طوعية ضمن برنامجها العودة الطوعية الأسبوعية المجانية"، مشيرا إلى أن رحلة عودة لللاجئين العراقيين كانت من المحافظات التركية ومخيمي "أكدة" التركي و"الهول" في سوريا.

وقال أصغر دوسة: "العودة تمت بالتنسيق مع وزارة النقل والقوات الأمنية في منفذ إبراهيم الخليل لنقل العائدين من سوريا وتركيا"، مشيرا إلى أن العملية تمت عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم الى مناطق سكنهم الأصلية في البلاد".

وهاجر آلاف العراقيين إلى خارج البلاد، نتيجة الظروف الأمنية غير المستقرة وظهور تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014، في بعض المحافظات العراقية.