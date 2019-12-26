القوات التركية تواصل التفتيش في مناطق عملية "نبع السلام"... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع التركية، استمرار عمليات التفتيش في نقاط مراقبة على طرق مناطق عملية "نبع السلام"، التي أجرتها مؤخرا في شمال سوريا.

ونشرت وزارة الدفاع، على حسابها الشخصي على التويتر اليوم الخميس، تغريدة أكدت فيها استمرار الأنشطة المتخذة للحفاظ على أمن المدنيين في المناطق المحررة من "إرهابيي بي كا كا"، على حد تعبير وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وجاء في التغريدة: "يواصل جنودنا أعمال التفتيش في نقاط المراقبة على طرق في مناطق عملية نبع السلام، للحفاظ على أرواح أشقائنا السوريين وحماية ممتلكاتهم".

Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için Barış Pınarı Bölgesi’nin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize sıcak içecek ikram ederek soğuk günlerde içlerini ısıttı. pic.twitter.com/W45o4iT3zu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2019

​وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن إنشاء نقاط مراقبة على طرق منطقة عملية "نبع السلام" في سوريا، لمنع قوات حزب العمال الكردستاني من استهداف المدنيين بالسيارات المفخخة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أطلق، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" ، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.