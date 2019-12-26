عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة ورصد تحركات اللاجئين الروسي في سوريا بأن أكثر من ألف لاجئ قد عادوا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن: "خلال الــ24 ساعة الماضية قد عاد 1077 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمون من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 456 لاجئا (137 امرأة و233 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 621 شخصا (186امرأة و317 طفلا).

وأشار المركز إلى عودة نازح واحد خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مكان إقامته الدائم داخل البلاد.

هذا وأشارت النشرة أيضا إلى قيام الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 43 عبوة قابلة للانفجار.

من جهة أخرى تم خلال الــ24 ساعة الأخيرة إعادة تأهيل 4 منازل سكنية وروضة أطفال ونقطة طبية ومحطة فرعية للطاقة الكهربائية.