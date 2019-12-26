الرئيس الأسد يطمئن على المطران حنا عقب تسممه في القدس

قام القائم بأعمال سفارة سوريا في العاصمة الأردنية عمان، بزيارة رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الذي يتلقى العلاج إثر تعرضه لتسمم تعرض له في بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" السورية، زار القائم بأعمال سفارة سوريا في الأردن، شفيق ديوب، المطران عطا الله حنا بتكليف من الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقل ديوب للمطران حنا، تحيات الرئيس الأسد وتمنياته بالصحة والشفاء العاجل والتام، مؤكدا إدانة سوريا لـ"الكيان الصهيوني الذي استخدم الغازات المحرمة دوليا في القدس".

وطلب المطران حنا نقل شكره وامتنانه إلى الرئيس الأسد، معربا عن تقديره البالغ لتضامن سوريا الراسخ قيادة وشعبا مع فلسطين.

وأكد المطران حنا على التمسك بثوابت حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشددا على أن القدس ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين.

يذكر أن المطران حنا أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، تعرضه للتسمم بعد استنشاقه مواد كيميائية جرى رشها داخل بطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على أن السلطات الإسرائيلة هي من تقف وراء الحادث.