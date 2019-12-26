"تواجدي" وجواز "الطوارئ"... خدمات إماراتية جديدة للمواطنين

أوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم، الأربعاء، أن الخارجية الإماراتية نوهت إلى ضرورة إطلاع المسافرين إلى الخارج على جدول تحذيرات السفر، وما قد يطرأ عليه من تحديثات، ومراجعة قوانين الصيد والقنص.

ولفتت إلى أن هذه التوجيهات موجودة على الصفحة الرئيسة في الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، وهي الإرشادات التي تتعلق بالمعلومات والخدمات المخصصة التي تلبي احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج.

"وزارة الخارجية" تحث المواطنين على اتباع إرشادات السفر ومراجعة قوانين الصيد والقنص#وام https://t.co/XmqPryuqc1 pic.twitter.com/EK83i6rvNF — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 26, 2019

وتهدف الوزارة إلى توعية المواطنين الإماراتيين بإرشادات وتنويهات السفر قبل وأثناء سفرهم خارج الدولة، لضمان سلامتهم الشخصية، وتأمين ممتلكاتهم، ومساعدتهم على تجنب أي مشكلات أو تحديات محتملة خلال تواجدهم خارج الدولة.

وحثت الخارجية الإماراتية مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى التسجيل في خدمة "تواجدي"، وتسجيل أسرهم من كبار السن والأطفال، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو تطبيقها الذكي، حيث تمكن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج وتقديم المساعدة لهم.

ودعت الوزارة كذلك للتسجيل في برنامج "مسافر"، وهو عبارة عن وثيقة تأمين صحي للحالات الطبية الطارئة أثناء السفر لمواطني الدولة.

وتوفر وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة إصدار "جواز الطوارئ"، التي تقدمها من خلال بعثات الإمارات العربية المتحدة في الخارج، في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء جواز السفر الإماراتي، حتى يتمكن المواطن من العودة إلى أراضي دولة الإمارات، إذ يمكن استخدام الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لإصدار جواز "الطوارئ".