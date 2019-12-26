الجيش اليمني: 9 قتلى وجرحى من "الحوثيين" في كمين بالجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة، - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "الجيش نفذ كمينا محكما للحوثيين في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

وأكد "مصرع وإصابة 9 من عناصر الحوثيين جراء الكمين".

#الجوف

مصرع وإصابة تسعة من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية، اليوم، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف.#اليمن #Yemen — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) December 26, 2019

وكان الجيش اليمني، أعلن يوم الأربعاء المنصرم، تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى خلال إحباط قواته محاولتي تسلل للجماعة باتجاه مواقع في مديريتي المتون والمصلوب غرب الجوف.