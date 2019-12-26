الجيش اليمني: 9 قتلى وجرحى من "الحوثيين" في كمين بالجوف

القاهرة، - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "الجيش نفذ كمينا محكما للحوثيين في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".
وأكد "مصرع وإصابة 9 من عناصر الحوثيين جراء الكمين".
#الجوف— المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) December 26, 2019
مصرع وإصابة تسعة من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية، اليوم، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف.#اليمن #Yemen
وكان الجيش اليمني، أعلن يوم الأربعاء المنصرم، تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى خلال إحباط قواته محاولتي تسلل للجماعة باتجاه مواقع في مديريتي المتون والمصلوب غرب الجوف.
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