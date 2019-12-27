بالفيديو: لبناني يدخل المصرف حاملا فأسا ليطالب بأمواله

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو، أظهر دخول مواطن لبناني مصرفا، وفي حوزته فأس، في إحدى المناطق اللبنانية .

وأظهر المقطع، دخول المواطن إلى المصرف حاملا فأسا ومطالباً الموظفين بإعطائه أمواله صارخا "صوروا صوروا، بدي مصرياتي بدي مصرياتي".

جايي عالبنك بالـ "فأس" لياخد مصرياته😳!!!

نطرو لاول السنة لتصير العالم تجي بالسيف والترس...#لبنان #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/70r7n4TPLi — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) December 26, 2019

وكان لافتا ازدحام المصرف جراء توافد عدد كبير من المودوعين بهدف سحب أموالهم.

ومنذ أن تفجرت الاحتجاجات في لبنان تزايدت الضغوط على النظام المالي والمصارف اللبنانية.

وازداد الشح في العملة الأجنبية، ما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.