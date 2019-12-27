روسيا تضع منظومة "أفانغارد" للصواريخ في أهبة الاستعداد

أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع منظومة "أفانغارد" للصواريخ الاستراتيجية في حالة المناوبة القتالية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغ رئيس روسيا عن نشر أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي "افانغارد" اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو يوم 27 ديسمبر 2019".

وتعتبر "أفانغارد" منظومة استراتيجية مع صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما أنها مجهزة بصواريخ مجنحة تفوق سرعة الصوت وقادرة على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، وتناور على طول المسار لتجاوز أي منظومة دفاع جوي.

وأعلن الكرملين، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع أجرت إطلاقا ناجحا للصاروخ الفائق لسرعة الصوت "أفانغارد"، بناء على أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 26 كانون الأول/ديسمبر.

وقد انطلق الصاروخ من منطقة دومباروفسكي وأصاب الهدف في كامتشاتكا. وبذلك تم التأكيد على خصائص الطيران لصاروخ "أفانغارد"، ما يسمح باعتماد المنظومة في الوقت المحدد.