روسيا ترصد 39 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 39 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 23 خرقا.