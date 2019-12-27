قوات الوفاق تستعيد السيطرة على طريق المطار جنوب طرابلس

نقلت وكالة "الأناضول" عن متحدث عسكري تابع لحكومة الوفاق الليبية أنباء عن استعادة السيطرة على طريق المطار جنوب طرابلس، بعد أن سيطر عليه الجيش الوطني الليبي اليوم.