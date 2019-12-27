الجيش الليبي ينفي استعادة قوات الوفاق محور طريق المطار

نفى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرة قوات الوفاق على طريق المطار، مؤكداً استمرار سيطرة القوات المسلحة الليبية على تمركزاته هناك.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي عبر صفحتها بـ "تويتر" على "استمرار سيطرة القوات المسلحة الليبية على تمركزاتها في طريق المطار".

كما "نفت استرجاع قوات الوفاق لها".

#ليبيا #طرابلس

إستمرار سيطرة قواتكم المسلحة على تمركزاتها في طريق المطار، وننفي إسترجاع مليشيات الوفاق لها.#عمليات_الاعلام_الحربي pic.twitter.com/DMAAyrz1xX — شعبة الإعلام الحربي (@warinformationd) December 27, 2019

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر عسكري، فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعي عسكرية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن هناك تقدم واسع للقوات المسلحة العربية الليبية في طريق المطار العالمي وخلة الفرجان وصولاً إلى الطريق الرئيسي، مشيراً إلى أن الجيش الليبي قام بأسر الكثير من المليشيات المسلحة ومقتل المئات في صفوف مسلحي حكومة الوفاق.

وكان حفتر، قد أعلن في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس ، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة".

وتعهد المشير خليفة "منح المسلحين في طرابلس الأمان مقابل إلقاء السلاح، موصيا قوات الجيش باحترام حرمات البيوت".

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدّم كبير على الأرض.