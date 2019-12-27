الجيش الليبي ينفي استعادة قوات الوفاق محور طريق المطار

وأكدت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي عبر صفحتها بـ "تويتر" على "استمرار سيطرة القوات المسلحة الليبية على تمركزاتها في طريق المطار".
كما "نفت استرجاع قوات الوفاق لها".
#ليبيا #طرابلس— شعبة الإعلام الحربي (@warinformationd) December 27, 2019
إستمرار سيطرة قواتكم المسلحة على تمركزاتها في طريق المطار، وننفي إسترجاع مليشيات الوفاق لها.#عمليات_الاعلام_الحربي pic.twitter.com/DMAAyrz1xX
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر عسكري، فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعي عسكرية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن هناك تقدم واسع للقوات المسلحة العربية الليبية في طريق المطار العالمي وخلة الفرجان وصولاً إلى الطريق الرئيسي، مشيراً إلى أن الجيش الليبي قام بأسر الكثير من المليشيات المسلحة ومقتل المئات في صفوف مسلحي حكومة الوفاق.
وتعهد المشير خليفة "منح المسلحين في طرابلس الأمان مقابل إلقاء السلاح، موصيا قوات الجيش باحترام حرمات البيوت".
وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدّم كبير على الأرض.
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