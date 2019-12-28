السعودية تحسم الجدل حول إلغاء توطين عدد من المهن

حسمت المملكة العربية السعودية الجدل، اليوم السبت، حول إلغاء توطين عدد من المهن.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم السبت، عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.

توضح الوزارة بأن مايتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.. غير صحيح؛ مؤكدة بان برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.

ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) December 28, 2019

ونشر المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، تأكيدا بأن الوزارة شددت على أن برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، راجياً أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.