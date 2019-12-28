رئيس البرلمان القبرصي يدعم سحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج

أعلن البرلمان القبرصى، اليوم، السبت، دعمه لمجلس النواب الليبى على الساحة الدولية، في سحب الاعتراف من "حكومة الوفاق"، برئاسة فائز السراج.

والتقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان القبرصي، ديمترس سيلوريس، بمقر البرلمان القبرصي بالعاصمة، نيقوسيا، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا والمنطقة.

وبحسب بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أطلع عقيلة صالح نظيره القبرصي على حقيقة الأوضاع في ليبيا، وخاصة في العاصمة، طرابلس، وما تقوم به القوات المسلحة في حربها ضد "الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون المدعومة من دول خارجية وحكومة فائز السراج، المتحالفة معها".

ولفت رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، إلى "عدم شرعية حكومة فايز السراج، وانتهاء ولايتها وفقاً للاتفاق السياسي غير الدستوري، وفشلها في أداء الدور المناط بها وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين والأجانب ضد أبناء الشعب الليبي".

وطالب صالح بسحب الاعتراف الدولي بحكومة "الوفاق الوطني"، واتفق الجانبان خلال اللقاء على تشكيل لجنة تواصل دائم بين البرلمانين.

ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان القبرصي، ديمتريوس سيلوريس، على "أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين ودعمهم للشعب الليبي وإرادته، ورفضهم لوجود الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا ورفضهم للدعم الخارجي لهذه المليشيات والتدخل الأجنبي في ليبيا".

وأعلن رئيس البرلمان القبرصي على دعمه لمجلس النواب الليبي، الجسم الشرعي والمنتخب في ليبيا، ودعم بلاده لتوجه مجلس النواب الليبي للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة "الوفاق الوطني" ودعم القوات المسلحة العربية الليبية في الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.