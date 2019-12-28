قصة اعتقال مواطن بتهمة التشهير بمسعود بارزاني

اعتقلت القوات الأمنية في محافظة النجف مواطناً من أهالي الديوانية، بناءاً على تهمة القدح والذم التي وجهها لزعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وذكر مكتب بارزاني بياناً نشره موقع بغداد اليوم وضح فيه أن عدة مواقع كردية وعربية نشرت خبراً يقول إن البارزاني قدم شكوى ضد مواطن اتهمه بالتشهير وتم اعتقاله في النجف.

وذكر ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "المواطن حسن عباس عليوي، من أهالي الديوانية نشر منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وانتقد به حكومة أقليم كردستان ومسعود بارزاني، بعدها قام الممثل القانوني لمسعود بارزاني بملاحقته في المحاكم بشكوى قضائية".

وأكد البيان أن هذا الموضوع لا علاقة له ببارزاني الذي لم يسجل أي شكوى ضد أي شخص.

وفي نفس السياق أعلنت شرطة محافظة النجف في وقت سابق إطلاق سراح مواطن من أهالي الديوانية مطلوب لحكومة إقليم كردستان.

وكان قد دعى وزير الإعمار والإسكان "بنكين ريكاني" المعنيين إعلامه باسم المشتكي في أربيل للتدخل بإقناعه في التنازل عن الدعوى.