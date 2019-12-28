بومبيو يصل العراق على خلفية هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، إلى العراق في زيارة غير معلنة مسبقا لقاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار، وذلك بعد يوم واحد تقريبا من تعرض قاعدة عسكرية أخرى لهجوم في محافظة كركوك.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن زيارة وزير الخارجية لهذه النقطة، حسب قناة "Rudaw" التي تبث من إقليم كردستان العراق.

وتعرضت قاعدة عين الأسد، التي تتمركز فيها قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الحالي، إلى هجوم بخمسة صواريخ دون وقوع خسائر ، وفقا لبيان خلية الإعلام الأمني في العراق .

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية وجوية عراقية بمحافظات الأنبار، صلاح الدين ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.