لافروف: انهيار خطة العمل المشتركة محفوف بالعواقب السلبية على منطقة الشرق الأوسط

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف"نحن مقتنعون بأنه إذا استمر هذا الخط ، الذي تفرضه واشنطن على جميع دول العالم دون استثناء ، في اتباع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، فإن كل هذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على المنطقة بأسرها وعلى العلاقات الدولية ككل".

يتبع...