"عمان بيتنا"... حملة للحفاظ على نظافة العاصمة الأردنية

ضمن حملة "عمان بيتنا" التي تتبناها أمانة عمان، للعام العاشر على التوالي، قامت بتوزيع 100 ألف كيس مخصصة للنفايات على المركبات.

قال أمين عمان، يوسف الشواربة، إن الحملة تهدف الى إحداث تغيير إيجابي في السلوك بالتعامل مع النفايات داخل المركبات وعدم القائها من النوافذ.

وأضاف خلال إطلاقه اليوم الحملة من أمام مبنى الأمانة الرئيسي "إن هذه المبادرة البيئية رسالة مهمة لأبناء المجتمع الأردني للتعامل مع المدينة ومرافقها بحس المسؤولية والحرص على نظافتها كالملكيات الخاصة للمواطن".

ألأمانة تباشر توزيع أكياس ورقية مخصصة للنفايات على المركبات

شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، صباح اليوم الاثنين ، عمال الوطن في توزيع أكياس ورقية مخصصة للنفايات على المركبات ضمن حملة "عمان بيتنا " .

وتعد هذه الحملة الحادية عشرة على التوالي pic.twitter.com/ztZTCVQohk — أمانة عمّان الكُبرى (@GAMtweets) December 30, 2019

وقامت مناطق أمانة عمان الـ 22 بتوزيع أكياس النفايات على المركبات وحافلات النقل العام في الشوارع الرئيسية والتقاطعات المرورية والاشارت الضوئية التابعة لها ، بمشاركة رؤساء اللجان المحلية وأعضاء مجلس أمانة عمان ومدراء المناطق، فيما أعرب المواطنون عن شكرهم للامانة على هذه اللفتة الطيبة التي من شأنها تعزيز جمالية المظهر العام للمدينة والحفاظ على نظافتها، بحسب مانقل موقع أمانة عمان الكبرى.

وصممت الأكياس التي تم توزيعها على المركبات في مختلف مناطق العاصمة بطريقة تصلح لتعليقها داخل المركبات ، وتحمل عبارات توعوية وإرشادية للسائقين تدعو للمحافظة على البيئة بالحد من ظاهرة القاء النفايات من نوافذ المركبات .