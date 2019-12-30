لأول مرة في تاريخ اليمن... وزير يتحدث عن انتهاك غير مسبوق من "الحوثيين" بحق المرأة

أعلن الدكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أن الحوثيين ولأول مرة في تاريخ اليمن قاموا باختطاف أكثر من 270 امرأة عن طريق منظمات نسوية تابعة لهم، ويكون مصيرهن بعد التعذيب تلفيق تهم تتعلق بالشرف.

وأضاف الوزير في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "المرأة بصفة عامة من الفئات الأكثر ضعفا وتأثرا في حالات الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإما أن تكون قد فقدت زوجها أو ابنها أو أبيها، وفي بعض الأحيان تتحول المرأة إلى العائل الوحيد للأسرة، وتصادف لأول مرة أن نواجه تقارير دولية لديها مصداقية كبيرة تؤكد أنه لأول مرة في مجتمع محافظ مثل اليمن، يتم خطف النساء".

وتابع عسكر "هناك أكثر من270 امرأة يمنية تم اختطافهن من قبل الميليشيات الحوثية، وسواء في المناطق المحررة أو غير المحررة فإن المرأة تعاني، لكن أن يتم خطف النساء فهذا لم يحدث إلا في عهد ميليشيات الحوثي عن طريق ميليشيات نسوية تسمى (زينبيات) وهي التي تقوم بتلك العمليات".

وأوضح الوزير "بعض النساء اللاتي يتم اختطافهن يتم توجيه تهم لهن تتعلق بالجرائم الأخلاقية، وتكون في النهاية واحدة من ضحايا الشرف، ويجب أن نذكر أن النساء هن أكثر ضحايا الألغام بعد الأطفال في اليمن، وبشكل خاص في أرياف تعز والضالع وغيرها من المناطق، نتيجة قيام المرأة بالرعي أو جلب المياه في المناطق التي انسحب منها الحوثيون وتركوا خلفهم الألغام".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.