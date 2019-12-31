الملك سلمان يتسلم رسالتين من رئيسة أثيوبيا ورئيس الوزراء

تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالتين من رئيسة جمهورية أثيوبيا سهلورق زودي، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سلم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين، "الرئيس الأثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك له اليوم الثلاثاء".

ونقل الرئيس الإثيوبي السابق، للعاهل السعودي، تحيات رئيسة أثيوبيا ورئيس الوزراء، فيما أبدى الملك سلمان تحياته لهما، وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وأثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.

​وكانت حكومة إثيوبيا، أعلنت مؤخرا، أن البلاد ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار من أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة.

ونقلت "رويترز" عن حساب مكتب رئيس الوزراء على تويتر، بعد لقاء أبي أحمد مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي، إنه سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه.