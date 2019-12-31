مصر... مطار سفنكس الجديد يستقبل أول رحلة من الأردن

استقبل مطار سفنكس الدولي، أمس الاثنين، أولى الرحلات الدولية له، والقادمة من الأردن.

واستقبل المطار الجديد، الرحلة الشارتر لشركة "fly Jordan"، قادمة من الأردن وعلى متنها 108 ركاب، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".

وذكر الموقع أن الرحلة تأتي فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بزيادة الحركة الجوية لمطار سفنكس، الذي استقبل العديد من الرحلات الخاصة لعدد من شركات الطيران خلال الفترة الماضية عقب افتتاحه أوائل عام 2019.

يقع مطار سفنكس الدولي، غرب القاهرة ويقدم خدماته لمناطق: الجيزة، والهرم، وأكتوبر، ومحافظات بنى سويف، والفيوم.

ومتوقع أن يكون أحد المطارات التي سيكون لها دور كبير في تنشيط حركة السياحة الثقافية والأثرية وسياحة اليوم الواحد خاصة مع قرب افتتاح المتحف الكبير.

ويحظى المطار بأهمية جغرافية، حيث يبعد 12 كيلومترا عن منطقة الأهرامات، ووجوده قرب المزارات السياحية في القاهرة والجيزة.