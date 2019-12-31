تسجيل
18:22 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    الجيش الجزائري

    سيناتور جزائري: الجيش كشف مؤامرات وتحركات عناصر بإيعاز من الخارج

    © AP Photo / Anis Belghoul
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102962/19/1029621914.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912311043931313-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/

    قال عضو مجلس الأمة الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، إن المؤامرات التي تحدث عنها رئيس الأركان الجديد أحبطها الجيش في وقت سابق بالفعل.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أول خطاب لقائد الأركان، اللواء سعيد شنقريحة، تحدث فيه عن معايير الترقيات لضباط الجيش، كما قدم تصورا عن استمرارية المؤسسة العسكرية، في التعاطي مع الأزمة بنفس الأسلوب.

    الجيش الجزائري
    © Sputnik . Twitter/alqabas
    رئيس الأركان الجزائري يؤكد نجاح الجيش في اجتياز "مؤامرة خطيرة"
    وفيما يتعلق بالمؤامرات التي تحدث عنها رئيس الأركان، أوضح ابن زعيم، أن الجزائر مرت بمؤامرات داخلية وخارجية خلال الفترة الماضية، حيث حاول بعض القيادات اختراق الدستور والبقاء في السلطة، إلا أن الجيش كشف تلك المؤامرات وقدم هؤلاء القادة للمحاكمة، حيث فضل الجيش مرافقة الحراك واحترام الدستور الجزائري.

    وتحدث ابن زعيم عن أن بعض هذه المخططات متعلقة بالجنرال توفيق رئيس الاستخبارات السابق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولويزة حنون الأمين العام لحزب العمال في الجزائر، وأنهم قدموا للعدالة بسبب هذه المساعي.

    وأشار إلى أن بعض العناصر والنشطاء على تواصل دائم مع منظمات خارجية تسعى لعدم استقرار الجزائر، وأن الجيش كشف هذه المؤامرات، خاصة أن تلك العناصر تتحرك بإيعاز من الدول الخارجية.

    وشدد على أن اجتماع اللواء بقادة الجيش لمبدأ التواصلية المؤسساتية للجيش في ضمان الأمن القومي وصيانة مؤسسات البلد، كما أنه ذكر بالرهانات الحقيقية، فيما استثمر الفرصة ليظهر تصوره كقائد.

    وحول خطاب اللواء سعيد شنقريحة، أوضح ابن زعيم أن قول رئيس الأركان: "أود التأكيد، وبكل صدق وصراحة، أن المعايير الأساسية عندي في تولي الوظائف والمناصب، أو أية مسؤولية مهما كان حجمها، هي معيار تقديس العمل باعتباره سر النجاح، فضلا عن الكفاءة والمقدرة والجدية والنزاهة، والإخلاص للجيش وللوطن"، أراد من خلالها كقائد للمؤسسة، طمأنة أفراد الجيش على أن الترقيات في المؤسسة ستحترم فيها هذه المعايير دون سواها.

    وأشار عضو مجلس الأمة الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، إلى أن شنقريحة بلغ رسالة مفادها أن عهد الترقيات في الجيش بالامتيازات قد انتهى، وأن وزارة الدفاع ليس من عادتها نشر الخطابات التي توجه لضباط الجيش في مثل هكذا اجتماعات، إلا أن خطاب اللواء سعيد شنقريحة، وهو الأول يهدف إظهاره للإعلام إلى التأكيد على أن طريقة تعاطي المؤسسة العسكرية مع الأزمة السياسية عقيدة مؤسسة غير مرتبطة بتغير قادتها.

    وأكد أن الفريق قايد صالح، كان يقود فريقا وكان شنقريحة عضوا فاعلا في هذا الفريق، الذي يبني تصوراته على أساس احترام الدستور وعدم حياد الجيش عن إطاره الدستوري. وأن الدفاع عن الوطن من أعداء الداخل والخارج واجب مقدس.

    وفي وقت سابق، قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، أمس الاثنين، إن الجيش الوطني الشعبي، لن يتخلى عن التزاماته الدستورية. وجاء ذلك في كلمة ألقاها، لدى ترؤسه اجتماعا بمقر قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، الاثنين، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

    أضاف "سيبقى (الجيش) مجندا في خدمة الوطن، مهما كانت الظروف والأحوال، وسيظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية". 

    وأشاد اللواء شنقريحة بالدور المحوري الذي قام به الجيش، رفقة الشعب الجزائري في مواجهة المؤامرة الخطيرة التي كانت ترمي إلى ضرب استقرار الجزائر، وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف.

    وقال اللواء شنقريحة "لقد اجتزنا جنبا إلى جنب مع شعبنا في الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر، مرحلة حساسة تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرة خطيرة، بهدف ضرب استقرار الجزائر وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف".

    انظر أيضا:

    رئيس الأركان الجزائري يؤكد نجاح الجيش في اجتياز "مؤامرة خطيرة"
    وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح
    الملك سلمان وولي عهده يعزيان الرئيس الجزائري في وفاة رئيس أركان الجيش
    تعيين اللواء السعيد شنقريحة قائدا لأركان الجيش الجزائري خلفا للراحل قايد صالح
    آخر ظهور لرئيس أركان الجيش الجزائري قبل موته... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    بوتفليقة, أحمد قايد صالح, الجيش الجزائري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    100 أفضل صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    أكثر الموضوعات بحثا على محرك غوغل خلال 2019 في مصر والسعودية والإمارات
    أكثر المواضيع بحثا على محرك "غوغل" خلال 2019 في مصر والسعودية والإمارات
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك