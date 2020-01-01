الوفاق الليبية تشكر قطر والسودان ودول المغرب العربي بعد بيان الجامعة العربية

أعربت حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي لدعم ليبيا خلال اجتماع الجامعة العربية، الذي عقد أمس الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الليبية.

وذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "وزير الخارجية محمد سيالة يعرب عن شكره لوزراء خارجية المغرب العربي وقطر والسودان على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية".

يتبع...