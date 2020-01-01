اليمن.. بن بريك يطالب هادي بالتبرؤ من قوات اشتبكت مع قبائل موالية للمجلس

طالب المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، اليوم الأربعاء، الرئاسة اليمنية بالتبرؤ من قوات اشتبكت مع قبائل موالية للمجلس بمحافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، خلال حملة أمنية، في وقت يتعثر فيه تنفيذ الرياض الموقع بين الطرفين قبل أكثر نحو شهرين.

القاهرة - سبوتنيك . وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، عبر (تويتر)، "إن كان ما يحدث منذ يومين في شبوة في قرى لقموش من جرائم صادرة من قوات شرعية تأتمر ب أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، فعلى الرئاسة اليمنية تخرج ببيان رسمي يؤكد أن هذا التحرك بأمرها وتتحمل كل العواقب".

وأضاف بن بريك: و"إن كان ذلك ليس من الرئاسة، فعليها كذلك الخروج ببيان يتبرأ من تلك القوات المجرمة المعتدية".

وعلق المجلس الانتقالي الجنوبي، المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، اليوم الأربعاء، أعمال ممثليه في لجان تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية اشتباكات بين قبائل موالية للمجلس والجيش اليمني.

وعلمت وكالة "سبوتنيك" من مصدر محلي في محافظة عدن أن المجلس الانتقالي اتخذ قراره احتجاجاً على حملة عسكرية يشنها الجيش والأمن اليمني على مناطق قبائل "لقموش" الموالية له في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، للقبض على متهمين بخطف شقيق قائد قوات الأمن الخاصة في المحافظة مطلع الأسبوع الجاري.