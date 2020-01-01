الجيش السوري يكشف شبكة أنفاق وخنادق ضخمة جدا في ريف إدلب.. فيديو

كشف الجيش السوري شبكة ضخمة من الأنفاق والخنادق والتحصينات تمتد لعشرات الكيلومترات تصل بين عدد من القرى والمناطق التي تم تحريرها في ريف إدلب في المعارك مؤخرا.

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري عثرت على شبكة ضخمة من الأنفاق والخنادق تمتد لعشرات الكيلومترات.

ونقلت الوكالة عن مصدر ميداني أنه "عثرت وحدات الجيش في قرى الرفة وتل الشيح وأم جلال وغيرها بريف إدلب الجنوبي الشرقي على شبكات من الأنفاق والخنادق والتحصينات الهندسية تمتد لعشرات الكيلومترات حفرتها التنظيمات الإرهابية لتأمين تنقل إرهابييها وتأمين الدعم اللوجستي والاحتماء من ضربات الجيش".

ولفت المصدر إلى العثور بداخل الأنفاق على عدد من قتلى الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون بداخلها ويتخذونها منطلقاً لاعتداءاتهم على نقاط الجيش والمناطق الآمنة.

وضبطت وحدات من الجيش السوري أمس خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي مدافع من عيارات مختلفة وصواريخ (تاو) أمريكية الصنع وطائرات مسيرة وعربة غربية الصنع مخصصة لتنسيق الإشارة والاتصال ومشفى ميداني وبنادق آلية وقناصات وذخائر أسلحة رشاشة وجميعها من مخلفات المجموعات الإرهابية.