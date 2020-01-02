تعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا للخارجية في البحرين

وأفادت وكالة أنباء البحرين "بنا" في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في تويتر أن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أبلغ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، رغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاءت هذه الثقة حسب ما أفادت الوكالة ذاتها بسبب الجهود التي بذلها الزياني في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، والإسهامات التي حققها في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.