مجلس النواب الليبي يعقد جلسة طارئة لمناقشة موافقة البرلمان التركي على نشر قوات بليبيا

يناقش مجلس النواب الليبي، السبت المقبل، مصادقة البرلمان التركي على الطلب الرئاسي بالتوفيض بنشر قوات تركية في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.

بنغازي - سبوتنيك. وأعلن متحدث المجلس، عبد الله بليحق، لوكالة "سبوتنيك"، عن عقد: "جلسة طارئة لمجلس النواب الليبي يوم السبت بمدينة بنغازي لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا".