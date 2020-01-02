المغرب يعلن موقفه من الأزمة الليبية‎

قال الحسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة والثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن بلاده مستعدة لبذل أي مجهود لحل الأزمة في ليبيا.

وأجرى الموقع الإلكتروني "هسبريس"، مساء اليوم، الخميس، حوارا مع الناطق باسم الحكومة المغربية ، الحسن عبيابة، الذي أوضح من خلاله أن بلاده تحترم السيادة الليبية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية على أن الرباط "تحترم كل المجهودات التي بذلت" من أجل إنجاز "اتفاق الصخيرات" بين أطراف الصراع في ليبيا.

ووصف المسؤول الحكومي المغربي اتفاق الصخيرات بـ"المرجعي"، مضيفا "نحن مستعدون لبذل الجهود بمعية الأشقاء لحل هذة المشكلة".

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.