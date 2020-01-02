السعودية تندد بالهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد

ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة العربية السعودية أعربت عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي استهدفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية بيان وزارة الخارجية على موقعها الرسمي وتويتر.

وأشارت الوكالة إلى "انسحاب أنصار جماعات عراقية مسلحة تدعمها إيران، كانوا قد اقتحموا محيط السفارة الأمريكية ورشقوا المبنى بالحجارة خلال يومين من الاحتجاجات، أمس الأربعاء عقب إرسال واشنطن قوات إضافية وتهديدها بالقيام بأعمال انتقامية من طهران".

وقالت: "كانت الاضطرابات خارج السفارة احتجاجا على غارات جوية أمريكية يوم الأحد على قواعد لجماعة كتائب حزب الله المدعومة من طهران. وقالت واشنطن إن الضربات الجوية، التي أودت بحياة 25 شخصا، رد على هجمات صاروخية قتلت متعاقدا أمريكيا في شمال العراق الأسبوع الماضي".

واقتحم عشرات المحتجين حرم السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الثلاثاء، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة.