سالم زهران: لا أحد يعلم قوة زلزال اغتيال سليماني ورقعة المواجهة مفتوحة

اعتبر مدير مركز الارتكاز الإعلامي، المحلل السياسي سالم زهران، أن الرد على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في بغداد، حتمي وآت.

ورأى زهران في حديث ل"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن "رسالة السيد حسن نصر الله جاءت في بيانه بشكل حازم حين قال إن القصاص العادل من قتلته المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم، وعليه فرقعة المواجهة المفتوحة، أما تفاصيلها فلا أحد يستطيع أن يتوقعها، فاغتيال سليماني والمهندس ليس أمرًا عادياً، والرد حتمي وآت، لكن ربما تختار إيران الرد المباشر، أما ما بعد الرد فلا أحد يعلم قوة الزلزال".

وأشار إلى أنه من دلالات هذا الرد أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجتمع برئاسة السيد علي الخامنئي وهي إشارة إلى أن الرد آت وقريب وكبير جدا.

ولفت زهران إلى أنه وفق بعض التقديرات الخاصة فإن السيد نصر الله سيطل يوم الأحد المقبل ومعه فصل الخطاب.

وأكد المحلل السياسي أن الشهيد سليماني كان حلقة الوصل بين طهران وفصائل المقاومة في العراق ولبنان وسوريا وفلسطين.